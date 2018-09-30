В Иркутске загорелся крупный мебельный центр

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Торговый центр "Мебель-сити" загорелся в ночь на понедельник в Иркутске на улице Рабочего штаба, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в Главном управлении МЧС по региону.

Площадь горения достигла четырех тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Ночью на территории центра дежурил персонал, но его эвакуировали. По предварительной информации, очаг возгорания находился под кровлей здания.

Из-за пожара обрушились третий и мансардный этаж торгового центра. Огонь быстро распространяется внутри по горючим материалам - мебели и утеплителю стен.

На тушении огня работают 15 единиц техники и 50 человек. Пока из-за высокой температуры и риска обрушения невозможно зайти внутрь. Сотрудники полиции перекрыли улицу Рабочего штаба.

На сайте ТЦ "Мебель Сити" сообщается, что он работает с 2002 года. Это трехэтажное здание с общей площадью торговых площадей 13 тыс. кв. м, где находится более 100 мебельных салонов, представлено более 200 мебельных фабрик. На сегодняшний день считается одним из крупнейших мебельных торговых центров Иркутска.