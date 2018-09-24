Действующий губернатор Владимирской области признала поражение на выборах

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова признала итоги повторных выборов главы региона, в которых она проиграла кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину.

"Выбор народа. Выборы состоялись. Они так приняли решение", - цитирует Орлову радиостанция "Говорит Москва".

От более подробных комментариев она отказалась. "Ничего я уже комментировать не буду", - заявила Орлова.

Сипягин, по предварительным итогам, победил во втором туре выборов губернатора Владимирской области 23 сентября с результатом в 57,03% голосов. Представляющая "Единую Россию" Орлова набрала 37,46%.