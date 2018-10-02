Челябинский омбудсмен попросила проверить жалобу на пытки в реабилитационном центре

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию о возможных пытках пациентов коммерческого реабилитационного центра в Чебаркуле.

Пресс-служба уполномоченного сообщает во вторник, что о принудительном "лечении" с применением физических и моральных издевательств Павловой рассказал сбежавший пациент, которого, по его словам, насильно удерживали в центре 2,5 месяца.

Он сказал, что в центре людям обещают помочь справиться с любыми видами зависимости и психическими расстройствами. Услуги платные, приблизительно 30 тыс. рублей в месяц, исходя из материального положения родственников пациента.

"Им показывают красивый двухэтажный коттедж, в котором с клиентом будут работать психологи и врачи. На деле все происходит совсем по-другому. Со слов пациента, за любую провинность людей раздевают догола и обливают ледяной водой, потом бьют по шее руками. Систематически подвергают моральным унижениям", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам заявителя, он был помещен в этот центр принудительно, 5 июля его "скрутили, надели наручники и увезли" несколько мужчин, которые представились сотрудниками правоохранительных органов.

В итоге он оказался в Чебаркуле, где стационаре находилось всего порядка 20-25 человек.

Мужчина также рассказал о бесчеловечных методах "лечения". По словам пострадавшего, условия для всех одинаково жестокие, возраст пациентов от 17 до 60 лет.

Заявитель заверил Павлову, что еще трое пострадавших также готовы дать показания о жестоком обращении.

Уполномоченный по правам человека обратилась в прокуратуру и областной главк МВД с просьбой проверить изложенные в сообщении факты и принять меры реагирования, отметили в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области "Интерфаксу" сообщили, что в настоящее время данную тему не комментируют. В свою очередь информированный источник пояснил агентству, что идет достоверность полученной информации проверяется.