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Двух жителей Ингушетии арестовали на 12 суток за участие в протестах

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Магасский районный суд в Ингушетии на 12 суток арестовал двух жителей республики, участвовавших в несанкционированных акциях протеста, сообщил во вторник агентству "Интерфакс" сотрудник пресс-службы МВД по региону.

"В ходе проведения мероприятий по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности во время несанкционированных акций в районе кругового движения у города Магас полицейские задержали и доставили в отдел МВД России по Назрани 30-летнего и 32-летнего жителей сельских поселений Нестеровское и Экажево. Они активно нарушали общественный порядок, выкрикивая лозунги, и призывали граждан к совершению неправомерных действий", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении доставленных были составлены административные протоколы о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП России). При рассмотрении материалов 2 октября Магасским районным судом было принято решение о наложении на них административного ареста сроком на 12 суток. Задержанные помещены в изолятор временного содержания.

Ведется по установлению и привлечению к ответственности остальных участников несанкционированной акции.

Протесты в Ингушетии

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Это решение неоднозначно было воспринято жителями Ингушетии. Десятки молодых людей попытались провести несанкционированные акции протеста при въезде в Магас и в городе Сунжа.

Участники автопробега против соглашения в понедельник перекрыли участок федеральной автодороги между столицей республики Магасом и городом Назрань. Десятки легковых автомашин с включенными фарами, сигналя, проехали по городам Карабулак и Назрань, и остановились на магасском кругу, где прошел стихийный митинг.

Информированный источник сообщал, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме руководителя ингушского отделения партии "Яблоко" Руслана Муцольгова. У активиста изъяли рабочий ноутбук и мобильный телефон. Ранее он был оштрафован судом на десять тысяч рублей за участие в несанкционированной акции в столице Ингушетии Магасе против соглашения об установлении границ между Ингушетией и Чечней.

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Теги: Ингушетия

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