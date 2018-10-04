Конституционный суд Ингушетии потребовал референдума по вопросу о границе с Чечней

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Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Конституционный Суд Ингушетии выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чеченской Республикой парламентом без учета мнения жителей, сообщил агентству "Интерфакс" председатель суда Аюп Гагиев.

По его словам, законопроект об утверждении соглашения о границе не подлежит рассмотрению Народным собранием республики. "В соответствии со статьей 111 Конституции Ингушетии образование, упразднение административно-территориальных единиц и образований, установление и изменение границ между ними, их наименование и переименование, другие вопросы административно-территориального устройства решаются в соответствии с федеральными законами и законами республики с учетом мнения населения соответствующей территории", - уточнил он.

При этом председатель суда отметил, что порядок учета мнения населения по указанным вопросам определен в Конституционном законе Ингушетии "О референдуме Республики Ингушетия". Он предусматривает, что на референдум обязательно выносятся вопросы об изменении статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами РФ, изменения ее территории или границ в соответствии с российским законодательством.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Недовольные этим решением десятки молодых людей попытались провести несанкционированные акции протеста при въезде в Магас и в городе Сунжа.

1 октября полиция возбудила два уголовных дела об оскорблении представителя власти по видеообращениям в интернете в связи с установлением границы между Ингушетией и Чеченской республикой.

Во вторник Магасский районный суд на 12 суток арестовал двух жителей республики, участвовавших в несанкционированных акциях протеста. У нескольких активистов, в том числе у лидера регионального отделения "Яблока" Руслана Муцольгова, были проведены обыски.

Заседание Народного собрания проходило на фоне несанкционированной акции протеста в Магасе против установления границы между Ингушетией и Чечней.

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Теги: Ингушетия, Чечня

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