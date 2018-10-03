Мэр Абакана Булакин заявил, что отказался временно возглавить Хакасию

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Мэр Абакана Николай Булакин в эфире местного телеканала заявил, что отказался занять пост исполняющего обязанности губернатора Хакасии.

"Скажу прямо - мне было сделано предложение согласиться на исполнение обязанностей главы республики с очень широкими полномочиями: по кадровым вопросам, по вопросам организации новой структуры правительства, финансовым вопросам с обещаниями поддержки. Я отказался", - сказал Булакин.

По его словам, он сделал это, потому как иначе ему пришлось бы для этого уйти с поста главы города.

"Но я этого (уходить с поста мэра - ИФ) не хочу. Я только что избрался, жители мне оказали доверие. Допустим, выборы состоятся, а что мне дальше делать? ", - пояснил Булакин.

9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Виктор Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, директор ООО "Современные технологии" Александр Мяхар от регионального отделения "Партии роста".

Коновалов занял первое место, набрав 44,81%. За Зимина проголосовали 32,42% избирателей. На третьем месте оказался Филягин с 11,23% голосов, на четвертом - Мяхар с 6,61%.

Второй тур выборов был назначен на 23 сентября, в нем должны были участвовать Коновалов и Зимин, однако 21 сентября Зимин снял кандидатуру с выборов главы республики.

В результате второй тур выборов главы Хакасии был назначен на 7 октября. В нем ожидалось участие Коновалова и Филягина. Однако во вторник стало известно, что Филягин, занявший третье место в первом туре, также снялся с выборов.

Теперь, как сообщили в ЦИК РФ, второй тур голосования на выборах в Хакасии состоится 21 октября. В нем могут принять участие кандидат от КПРФ Коновалов и кандидат от "Партии Роста" Мяхар.