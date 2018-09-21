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Глава Хакасии снял свою кандидатуру с выборов

Есть обновление от 20:09

Теперь кандидату от КПРФ придется либо конкурировать с "эсером", либо с представителем "Партии роста"

Глава Хакасии снял свою кандидатуру с выборов
Глава Хакасии Виктор Зимин
Фото: ТАСС, Александр Колбасов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Глава Хакасии, кандидат от "Единой России" Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы региона, которые должны были пройти в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" источник в избирательной комиссии республики.

"Зимин написал заявление в избирком о снятии своей кандидатуры с выборов по состоянию здоровья", - сказал собеседник агентства.

В соответствии с законодательством, такое решение он мог принять не позднее, чем за сутки до голосования, которое было намечено на воскресенье, 23 сентября.

Вскоре снятие кандидатуры Зимина официально подтвердил глава регионального избиркома Александр Чуманин.

"Выборы в воскресенье не состоятся", - заявил он, отметив, что теперь повторный тур выборов может быть назначен на дату не позднее, чем спустя 14 дней со дня принятия заявления от Зимина.

9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона, однако победителя не удалось выявить в первом туре - ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. По итогам голосования кандидат от КПРФ Валентин Коновалов обошел врио губернатора, набрав 44,81%. За Зимина проголосовали 32,42% избирателей, он занял второе место. На третьем месте оказался лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин с 11,23% голосов. Четвертый - директор ООО "Современные технологии" Александр Мяхар от регионального отделения "Партии роста", который набрал 6,61%.

В соответствии с законодательством, теперь, после снятия кандидатуры Зимина, второй тур выборов главы Хакасии пройдет через две недели, если конкуренцию кандидату от КПРФ Коновалову, опередившему Зимина в первом раунде, составит кандидат, занявший третье место. Если Филягин откажется, то нужно будет согласие четвертого кандидата - Мяхара. Если и он откажется, то тогда тур выборов будет проведен только с Коноваловым, но ему нужно будет набрать более 50% голосов избирателей.

Если этого не произойдет, и Коновалов будет участвовать во втором туре единолично, то он для победы должен будет набрать 51% голосов избирателей.

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Теги: Хакасия, Виктор Зимин

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