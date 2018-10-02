Филягин снял свою кандидатуру с предстоящих выборов главы Хакасии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Кандидат на пост главы Хакасии от партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин снял свою кандидатуру с предстоящих выборов главы республики, сообщил агентству "Интерфакс" председатель республиканского избиркома Александр Чуманин.

"Заявление от Филягина поступило. Он снял кандидатуру "по вынуждающим обстоятельствам", - сказал Чуманин.

По его словам, в среду во второй половине дня республиканская избирательная комиссия проведет заседание, на котором примет решение об отмене второго тура выборов, планировавшегося на ближайшее воскресенье. Кроме этого, принять участие в выборах будет предложено кандидату Александру Махяру, в ходе первого тура занявшему последнее, четвертое место. Если он согласится, будет назначена дата проведения следующего тура выборов.

Между тем руководитель избирательного штаба Филягина, советник руководителя партии "эсеров" Сергей Воейков сообщил "Интерфаксу", что причины снятия кандидатуры он намерен объяснить в среду. "Подтверждаю, что после долгих размышлений и колебаний Андрей Николаевич сегодня в 21 час, 21 минуту по хакасскому времени подал заявление в избирком о снятии своей кандидатуры. Причину, по какой он принял данное решение, он озвучит позднее", - сказал Воейков.

Он отметил, что Филягин, возможно, объяснит причину завтра в среду.

Дата второго тура

Второй тур выборов главы Хакасии состоится 11 ноября, если наряду с фаворитом первого тура коммунистом Валентином Коноваловым в них примет участие кандидат от "Партии роста" Мяхар, финишировавший четвертым, сообщил "Интерфаксу" зампред Центризбиркома Николай Булаев.

"Закон предусматривает перенос выборов, если следующий кандидат дает согласие участвовать в них", - сказал он.

"По нашим расчетам, голосование состоится 11 ноября, поскольку 4 ноября - выходной день, когда выборы проводить нельзя", - уточнил Булаев.

Проблемные выборы

9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Виктор Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Коновалов, директор ООО "Современные технологии" Мяхар от регионального отделения "Партии роста".

Коновалов занял первое место, набрав 44,81%. За Зимина проголосовали 32,42% избирателей. На третьем месте оказался Филягин с 11,23% голосов, на четвертом - Мяхар с 6,61%.

Второй тур выборов был назначен на 23 сентября, в нем должны были участвовать Коновалов и Зимин, однако 21 сентября Зимин снял кандидатуру с выборов главы республики. В результате второй тур выборов главы Хакасии был назначен на 7 октября. В нем должны были принять участие Коновалов и Филягин.