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Жительница Саратова стала фигуранткой дела об экстремизме за частушки о судьях

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 42-летней Наталии Ковалевой, опубликовавшей в социальных сетях свои частушки о судьях Саратова.

Уголовное дело заведено по ч.1 ст 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием интернета), говорится в документах управления СКР по Саратовской области, имеющихся в распоряжении "Интерфакса".

По версии следствия, с 3 по 22 апреля этого года Ковалева разместила в интернете "высказывания, выражающие унизительные характеристики, отрицательные эмоциональные оценки социальной (профессиональной) группы "судейское сообщество".

"Я пока не знаю, что делать. Дома были обыски, мама и сын в шоке. Изъяли всю аппаратуру и не отдают сыну", - сказала сама Ковалева агентству.

По словам женщины, в 2013 году она стала жертвой мошенников: по их просьбе перевела 400 тыс. рублей в один из российских банков, а потом в течение нескольких лет безуспешно пыталась вернуть деньги через суд. "Банк, обезличив мои денежные средства, благополучно их присвоил. Вернее, его служащие, знающие контрольный код, написанный на платежных документах", - заявила Ковалева.

Она предположила, что "судьи помогают скрывать возбужденные уголовные дела по мошенничеству в банках и нарушению банковского, и антитеррористического национального, и международного законодательства по обезличиванию денежных средств".

"Частушки - это мое обращение к компетентным органам, сообщение о коррупции, беззаконии и преступлениях судей", - сказала Ковалева.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями следствия по этому поводу.

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Теги: Саратов

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