Житель Тюменской области получил условный срок за аудиозапись в соцсети

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Тюменский районный суд в Тюменской области вынес приговор местному жителю за преступление экстремистской направленности, сообщается на сайте суда.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет) и приговорил к 1,5 годам условного лишения свободы.

Установлено, что в январе 2016 года мужчина разместил на своей странице в соцсети аудиозапись.

"Аудиозапись содержала косвенный призыв уничтожать представителей народов Кавказа и Средней Азии, возбуждать вражду и ненависть к лицам, исповедующим ислам", - отмечается в пресс-релизе.