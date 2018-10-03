В России Отравление Сергея Скрипаля

Путин назвал Скрипаля предателем родины и подонком

По его словам, "возня между спецслужбами" была всегда, как и проституция

Путин назвал Скрипаля предателем родины и подонком
Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании "Устойчивая энергетика для меняющегося мира"
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Скандал с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери искусственно раздувается, сам Сергей Скрипаль - предатель родины, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается Скрипалей, то этот очередной шпионский скандал искусственно раздувается", - сказал глава государства, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели" в Москве в среду.

"Я вижу, что некоторые ваши коллеги проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион. Предатель родины. Есть такое понятие - предатель родины. Вот он - один из них", - отметил президент.

"Представьте себе: вдруг у вас возникает человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Любой здесь сидящий представитель любой страны? Он просто подонок - вот и все", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что "возня" между спецслужбами была всегда. "Как известно, шпионаж, так же как и проституция, - одна из важнейших профессий в мире. Никто это не закрывал и закрыть пока не в состоянии", - сказал президент.

"Приехали травить бомжей?"

Путин заявил, что удивлен ситуацией вокруг "дела Скрипалей", и назвал происходящее бредом. "Если мы говорим о том, что травили Скрипаля там, вы хотите сказать, что мы еще какого-то бездомного человека отравили что ли?" - сказал он на пленарной сессии Российской энергетической недели, комментируя слова модератора о том, что при отравлении Скрипалей погиб также посторонний - бездомный человек.

"Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, и просто удивляюсь. Приехали какие-то мужики и начали травить там бомжей у вас. Это что за бред? В очистке, что ли, они работают?" - продолжил Путин.

"Этот Скрипаль, как я уже сказал, предатель, его поймали, он наказан, отсидел в общей сложности пять лет в тюрьме, мы его выпустили. Все. Он уехал и еще продолжал сотрудничать и консультировал какие-то спецслужбы", - добавил президент.

Скорей бы кончилось

Глава государства выразил надежду, что история с "делом Скрипалей" скоро закончится. "Я думаю, что это пройдет когда-нибудь, надеюсь, что это закончится. Чем быстрее это закончится, тем лучше", - сказал он.

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Президент отметил, что Россия неоднократно просила у британских коллег предоставить документы по делу, чтобы провести расследование. "У нас есть соглашение наверняка с Великобританией о помощи по уголовным делам, которое предусматривает соответствующий порядок. Дайте документы, пришлите, как положено, в Генеральную прокуратуру. Мы посмотрим, что там на самом деле происходило", - сказал Путин.

В начале марта 2018 года в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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Теги: Владимир Путин, Сергей Скрипаль

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