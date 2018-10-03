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В мире Отравление Сергея Скрипаля

Автор книги The Skripal Files рассказал об общении Скрипалей с друзьями после отравления

По его словам, они общаются со знакомыми в соцсетях, а к Юлии даже приезжала подруга из России

Автор книги The Skripal Files рассказал об общении Скрипалей с друзьями после отравления
Фото: Reuters

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, находящиеся в Великобритании после отравления в Солсбери, свободно общаются с другими людьми, однако предпочитают избегать встреч с представителями СМИ, сообщил в интервью Русской службе "Би-би-си" журналист Марк Урбан, автор недавно вышедшей книги The Skripal Files.

"Распространяется информация о том, что Скрипали якобы изолированы и живут чуть ли не под арестом. Это не так", - утверждает Урбан.

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"Они контактируют с людьми через соцсети, по электронной почте. Некоторые люди видели их. Мы знаем, что подруга Юли приезжала к ней из России в июне. Так что Скрипали встречаются с друзьями. Они просто не очень хотят видеть нас - журналистов", - отметил он.

Урбан рассказал, что несколько раз общался и виделся со Скрипалем, а последний раз они встречались в августе 2017 года.

В марте 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на улице в Солсбери в бессознательном состоянии. Британское следствие выявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". По мнению британских властей, к покушению причастны российские спецслужбы.

В Москве категорически отрицают причастность к инциденту.

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Теги: Сергей Скрипаль, Великобритания, Марк Урбан

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