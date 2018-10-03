Племянница Скрипаля собралась встретиться с Бошировым и Петровым

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Племянница бывшего офицера ГРУ и экс-агента британских спецслужб Сергея Скрипаля Виктория намерена встретиться с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии, чтобы лично удостовериться в их непричастности к преступлению, сообщает в среду газета "Известия".

"Виктория Скрипаль не верит в причастность граждан России к инциденту в английском Солсбери. А личная встреча с Александром Петровым и Русланом Бошировым, по ее мнению, будет способствовать доказательству их невиновности", - говорится в публикации.

"Я с ними не виделась, так как прямого выхода у меня на них нет. Но я в этом заинтересована и готова встретиться. Я хочу посмотреть им в глаза и убедиться (в их невиновности - ИФ). Пока я могу верить только на слово, а после встречи все станет понятно. Доказательств их вовлеченности в инцидент до сих пор нет - ведь камер у дома Скрипалей не было", - заявила изданию Виктория Скрипаль.

Племянница Скрипаля считает, что Боширов и Петров должны иметь право доказать всем свою невиновность, пишет газета. По ее словам, Великобритания повесила ярлык "отравителей" на двух граждан России, даже не предоставив возможности Москве ознакомиться с ходом следствия.

"Сейчас все выглядит следующим образом: они виновны, Россия плохая, а вы все просто поверьте. Я надеюсь, что мои родные вернутся домой, и нам не придется ехать в Великобританию. Тем не менее, сейчас мы делаем паспорт бабушке, чтобы она тоже могла выехать. Я осознаю, что если я сейчас туда поеду, то нас к ним все равно не пустят", - сказала Виктория Скрипаль.

Ранее сообщалось, что Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ. Позднее в СМИ появились сообщения о том, что Руслан Боширов в действительности является Героем России Анатолием Чепигой.