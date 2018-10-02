Племянница Скрипаля назвала недостоверной книгу британского журналиста The Skripal Files

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Родственница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория усматривает в опубликованном отрывке книги The Skripal Files британского журналиста Марка Урбана много противоречий с реальными событиями.

"В данной книге нет ничего, чего не писалось в открытом доступе. Если бы он действительно общался с Сергеем Викторовичем, некоторых фактов там бы не было, потому что их не было в действительности", - сказала Скрипаль "Интерфаксу".

В частности, она усомнилась в том, что Скрипаль мог через дочь передавать книги агентам в Испании. "Там (в опубликованном отрывке из книги) сказано, что он посылал дочь, когда одну, когда вместе с матерью в Испанию передать какие-то книжки агентам. Юлия тогда была ребенком и просто не могла передвигаться самостоятельно", - сказала Скрипаль.

Она также отметила, что дядя всегда дорожил семьей и не поставил бы ее под удар.

Кроме того, родственница бывшего офицера заметила, что автор книги не привел никаких документальных или визуальных подтверждений своих встреч с Скрипалем.

"Если пишется книга, то должен быть договор между автором и соавтором либо между автором и издательством. Это не только у нас такие законы, я знаю, что у них то же самое, поэтому, если Сергей Викторович выступает автором, как нам это преподносят, должен быть договор. Не нужно раскрывать коммерческую тайну, откройте последнюю страницу и покажите подписи. Кроме того, Урбан говорит, что смотрел семейный архив Сергея Викторовича, но тогда пусть он предоставит фотографии, которые не были в прессе. Но ничего этого нам не показывают", - резюмировала Скрипаль.

Она уточнила, что намерена прочитать всю книгу Урбана, которая должна быть опубликована 4 октября.

В начале марта 2018 г. в Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер Великобритании Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.