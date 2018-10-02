Главные новости
В РоссииФилягин снял свою кандидатуру с предстоящих выборов главы ХакасииВ России"Короля госзаказа" заподозрили в даче "астрономической" взятки полковнику ЗахарченкоВ РоссииПутин назначил и.о. глав Липецкой и Курганской областей
В мире

Племянница Скрипаля назвала недостоверной книгу британского журналиста The Skripal Files

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Родственница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория усматривает в опубликованном отрывке книги The Skripal Files британского журналиста Марка Урбана много противоречий с реальными событиями.

"В данной книге нет ничего, чего не писалось в открытом доступе. Если бы он действительно общался с Сергеем Викторовичем, некоторых фактов там бы не было, потому что их не было в действительности", - сказала Скрипаль "Интерфаксу".

В миреСергей Cкрипаль не поверил в то, что за покушением на него стоит РоссияСергей Cкрипаль не поверил в то, что за покушением на него стоит РоссияЧитать подробнее

В частности, она усомнилась в том, что Скрипаль мог через дочь передавать книги агентам в Испании. "Там (в опубликованном отрывке из книги) сказано, что он посылал дочь, когда одну, когда вместе с матерью в Испанию передать какие-то книжки агентам. Юлия тогда была ребенком и просто не могла передвигаться самостоятельно", - сказала Скрипаль.

Она также отметила, что дядя всегда дорожил семьей и не поставил бы ее под удар.

Кроме того, родственница бывшего офицера заметила, что автор книги не привел никаких документальных или визуальных подтверждений своих встреч с Скрипалем.

"Если пишется книга, то должен быть договор между автором и соавтором либо между автором и издательством. Это не только у нас такие законы, я знаю, что у них то же самое, поэтому, если Сергей Викторович выступает автором, как нам это преподносят, должен быть договор. Не нужно раскрывать коммерческую тайну, откройте последнюю страницу и покажите подписи. Кроме того, Урбан говорит, что смотрел семейный архив Сергея Викторовича, но тогда пусть он предоставит фотографии, которые не были в прессе. Но ничего этого нам не показывают", - резюмировала Скрипаль.

Она уточнила, что намерена прочитать всю книгу Урбана, которая должна быть опубликована 4 октября.

В начале марта 2018 г. в Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер Великобритании Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Сергей Скрипаль, Виктория Скрипаль

Новости по теме

В мире
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Доказательство одной из семи "проблем тысячелетия", аномальные сигналы детектора ANITA и потепление в тундреПодробнее
 Airbus объявила конкурс проектов для освоения ЛуныAirbus объявила конкурс проектов для освоения Луны
Корпорация выберет компании, которые займутся производством предметов из лунного сырья и строительством оранжерейПодробнее
 Южная Корея освободила задержанное из-за санкций российское судноЮжная Корея освободила задержанное из-за санкций российское судно
Судовладелец заявляет, что убытки компании в связи с инцидентом составляют миллионы долларовПодробнее
 Нобелевскую премию по физике дали за изобретения в лазерной оптикеНобелевскую премию по физике дали за изобретения в лазерной оптике
Награду получили Артур Эшкин, Жерар Муру и Донна СтриклендПодробнее
Сергей Cкрипаль не поверил в то, что за покушением на него стоит РоссияСергей Cкрипаль не поверил в то, что за покушением на него стоит Россия
Журналист "Би-Би-Си" Марк Урбан выпустил книгу под названием "The Skripal files", в которой рассказал о своих встречах с экс-полковником ГРУПодробнее
 Жертвами землетрясения в Индонезии стали больше 1200 человекЖертвами землетрясения в Индонезии стали больше 1200 человек
Спасатели еще не закончили разбирать завалы; между тем в разрушенном городе с населением 380 тыс. человек начался голодПодробнее
 Убийство словацкого журналиста Куциака заказали за 70 тыс. евроУбийство словацкого журналиста Куциака заказали за 70 тыс. евро
Невесту журналиста убили вместе с ним, поскольку она оказалась "в неподходящем месте в неподходящее время"Подробнее
 Греческий епископ обвинил патриарха Варфоломея в провоцировании церковного расколаГреческий епископ обвинил патриарха Варфоломея в провоцировании церковного раскола
В своем обращении иерарх Элладской церкви укоряет патриарха в том, что тот перестал быть гарантом церковного единстваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Скончался Шарль Азнавур11 фото
01 октября
Скончался Шарль Азнавур
Фотохроника 1 октября6 фото
01 октября
Фотохроника 1 октября
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФилягин снял свою кандидатуру с предстоящих выборов главы ХакасииВ России"Короля госзаказа" заподозрили в даче "астрономической" взятки полковнику ЗахарченкоВ РоссииПутин назначил и.о. глав Липецкой и Курганской областейВ РоссииДело "Седьмой студии" направлено в судКультураУмер Роман КарцевВ миреНобелевскую премию по физике дали за изобретения в лазерной оптике

Филягин снял свою кандидатуру с предстоящих выборов главы Хакасии

Филягин снял свою кандидатуру с предстоящих выборов главы ХакасииВторой тур выборов может пройти 11 ноября Подробнее

Причиной смерти Шарля Азнавура назвали сердечную недостаточность

"Короля госзаказа" заподозрили в даче "астрономической" взятки полковнику Захарченко

"Короля госзаказа" заподозрили в даче "астрономической" взятки полковнику ЗахарченкоПо данным следствия, Валерий Маркелов давал взятки экс-сотруднику антикоррупционного главка МВД с 2007 по 2016 год Подробнее

Глава службы безопасности Януковича даст показания о вывозе Бошировым экс-президента

Джонсон призвал Консервативную партию отказаться от плана Мэй по Brexit

Директор музея в Карелии признался в развращении несовершеннолетнего

Россия примет меры в ответ на усиление активности НАТО на севере Норвегии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестДоказательство одной из семи "проблем тысячелетия", аномальные сигналы детектора ANITA и потепление в тундре Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');