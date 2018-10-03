Мосгорсуд решит вопрос о смягчении ограничений для сестер Хачатурян 17 октября

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 17 октября рассмотрит вопрос о смягчении ограничений, наложенных на обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян после освобождения из следственного изолятора.

"Рассмотрение апелляционных жалоб на постановления суда об изменений обвиняемым Хачатурян меры пресечения назначено на 17 октября: в отношении Крестины Хачатурян - на 12:15, Ангелины - на 12:30, их несовершеннолетней сестры - на 12:45", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева в среду.

Защита девушек не оспаривает факт изменения им меры пресечения, однако просит суд апелляционной инстанции смягчить ограничения, установленные решениями Басманного суда.

Как сообщалось, представители потерпевших по делу сестер, со своей стороны, также обжаловали указанные постановления, попросив отменить их и направить материалы на пересмотр в суд первой инстанции.

Басманный суд 27 сентября по ходатайству Следственного комитета России освободил из-под стражи всех троих сестер Хачатурян, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий сроком до 28 декабря.

По решению суда, девушкам запрещено покидать квартиры, где они будут жить, с 21:00 до 7:00, использовать любые виды связи, за исключением телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом. Суд также отдельно указал, что им нельзя давать комментарии СМИ по существу уголовного дела.

Как пояснил ранее "Интерфаксу" адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер, следствие полагает, что девушки больше не могут оказать давление ни на кого из свидетелей по делу, поскольку они все уже допрошены, и не могут скрыться.

Защитник добавил, что еще одним из доводов следствия в обоснование ходатайств было наличие в их действиях "смягчающего мотива", так как "то, что отец их бил - это уже установленный факт".

После изменения меры пресечения сестры находятся в трех разных квартирах: одна - по месту прописки, две других - в арендованном жилье.