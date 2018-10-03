Мосгорсуд решит вопрос о смягчении ограничений для сестер Хачатурян 17 октября

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 17 октября рассмотрит вопрос о смягчении ограничений, наложенных на обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян после освобождения из следственного изолятора.
"Рассмотрение апелляционных жалоб на постановления суда об изменений обвиняемым Хачатурян меры пресечения назначено на 17 октября: в отношении Крестины Хачатурян - на 12:15, Ангелины - на 12:30, их несовершеннолетней сестры - на 12:45", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева в среду.
Защита девушек не оспаривает факт изменения им меры пресечения, однако просит суд апелляционной инстанции смягчить ограничения, установленные решениями Басманного суда.
Как сообщалось, представители потерпевших по делу сестер, со своей стороны, также обжаловали указанные постановления, попросив отменить их и направить материалы на пересмотр в суд первой инстанции.
Басманный суд 27 сентября по ходатайству Следственного комитета России освободил из-под стражи всех троих сестер Хачатурян, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий сроком до 28 декабря.
По решению суда, девушкам запрещено покидать квартиры, где они будут жить, с 21:00 до 7:00, использовать любые виды связи, за исключением телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом. Суд также отдельно указал, что им нельзя давать комментарии СМИ по существу уголовного дела.
Как пояснил ранее "Интерфаксу" адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер, следствие полагает, что девушки больше не могут оказать давление ни на кого из свидетелей по делу, поскольку они все уже допрошены, и не могут скрыться.
Защитник добавил, что еще одним из доводов следствия в обоснование ходатайств было наличие в их действиях "смягчающего мотива", так как "то, что отец их бил - это уже установленный факт".
После изменения меры пресечения сестры находятся в трех разных квартирах: одна - по месту прописки, две других - в арендованном жилье.
Дело сестер Хачатурян
27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. В настоящее время им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Останкинский суд столицы по ходатайству следствия 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
Официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова ранее сообщила "Интерфаксу", что "в ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".
Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников после посещения сестер в изоляторе временного содержания сообщил со ссылкой на рассказ девушек, что "отец не пускал их учиться, дома у него был склад оружия, которым он постоянно угрожал" и что "отец хотел, чтобы они были постоянно с ним, что фактически использовал их как рабынь".
Защита сестер настаивает на том, что убийство было совершено дочерями в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца, в том числе, сексуального характера.
По результатам психолого-психиатрической экспертизы младшая сестра была признана невменяемой в момент совершения преступления, что в дальнейшем может позволить ей избежать уголовной ответственности.