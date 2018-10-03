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Мясокомбинат из расследования ФБК о Росгвардии подал на Навального в суд

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Крымское предприятие ООО "Мясокомбинат "Дружба народов", фигурировавшее в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о поставках продовольствия Федеральной службе войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), подало в суд на Алексея Навального.

Как следует из картотеки арбитражных дел, исковое заявление предприятия было зарегистрировано Арбитражным судом Москвы 1 октября и к настоящему времени к производству не принято.

Комментариями мясокомбината и Росгвардии "Интерфакс" в настоящее время не располагает. В юридической службе ФБК сообщили, что иск пока не видели.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Мясокомбинат "Дружба народов" зарегистрировано в селе Петровка Красногвардейского района Крыма. Основной вид деятельности компании - производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы.

В расследовании утверждалось, что получивший решением правительства эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии мясокомбинат завышает закупочные цены. Кроме того, утверждают в фонде, "Дружбой народов" владеет бывший подчиненный главы Росгвардии Виктора Золотова по внутренним войскам МВД.

Золотов после публикации расследования вызвал Навального на дуэль и предостерег оппозиционера от того, чтобы тот брался за изучение вопросов питания личного состава Росгвардии, поскольку это не его тема.

При этом глава ведомства отметил, что в Росгвардии есть коррупционные недостатки, но в службе ведется работа по их выявлению, а виновных увольняют либо отдают под суд.

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Теги: Мясокомбинат Дружба народов, Росгвардия, Фонд борьбы с коррупцией, ФБК, Алексей Навальный

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