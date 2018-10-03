Счетная палата обещала учесть данные ФБК по Росгвардии при проверке в 2019 году

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ учтет информацию "Фонда борьбы с коррупцией" о нарушениях при закупках в системе Росгвардии при анализе исполнения бюджета за 2018 год.

"Представленная информация будет учтена при проведении в 2019 году планового контрольного мероприятия по проверке исполнения федерального бюджета за 2018 год, о чем Вы будете проинформированы дополнительно", - говорится в ответе Счетной палаты на письмо ФБК, опубликованном Алексеем Навальным на своем сайте.

В СП ответили, что организуют работу на основе годовых планов, в связи с чем в 2018 году контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, не включенные в годовой план работы Счетной палаты, проводиться не могут.

В пресс-службе Счетной палаты "Интерфаксу" подтвердили подлинность опубликованного документа.

Навальный также сообщил, что Генпрокуратура РФ направила аналогичный запрос для рассмотрения по подведомственности в Главную военную прокуратуру.

Ранее "Фонд борьбы с коррупцией" выпустил расследование о закупках питания в Росгвардии. ФБК пришел к выводу, что получивший решением правительства эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии мясокомбинат "Дружба народов" завышает закупочные цены.

В ведомстве ранее назвали обвинения в завышении цен на закупку продовольствия для Росгвардии "сфальсифицированными и провокационными".

"Доставку продовольствия и оказание услуг в сфере питания для войск осуществляет определенная правительством РФ организация в соответствии с действующим законодательством", - заявили в пресс-службе Росгвардии.

Со своей стороны, крымское предприятие ООО "Мясокомбинат "Дружба народов" подало в суд на Навального. Как следует из картотеки арбитражных дел, исковое заявление предприятия было зарегистрировано Арбитражным судом Москвы 1 октября и к настоящему времени к производству не принято.