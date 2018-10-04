Депутаты Ингушетии в первом чтении утвердили соглашение о границе с Чечней

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Народного собрания Ингушетии приняли в первом чтении законопроект "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой", передает корреспондент "Интерфакса".

Всего на заседании присутствовали 25 депутатов, за законопроект проголосовали 17.

Ранее парламент получил отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чеченской республикой парламентом без проведения референдума.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Недовольные этим решением десятки молодых людей попытались провести несанкционированные акции протеста при въезде в Магас и в городе Сунжа.

1 октября полиция возбудила два уголовных дела об оскорблении представителя власти по видео-обращениям в интернете в связи с установлением границы между Ингушетией и Чеченской республикой.

Во вторник Магасский районный суд на 12 суток арестовал двух жителей республики, участвовавших в несанкционированных акциях протеста. У нескольких активистов, в том числе у лидера регионального отделения "Яблока" Руслана Муцольгова, были проведены обыски.

Заседание Народного собрания проходило на фоне несанкционированной акции протеста в Магасе перед резиденцией главы республики.