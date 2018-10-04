Суд признал незаконным арест участницы "Нового величия" Анны Павликовой

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал незаконным заключение под стражу 16 марта фигурантки дела сообщества "Новое величие" Анны Павликовой, обвиняемой в экстремизме.

"Постановление Дорогомиловского суда Москвы от 16 марта об избрании в отношении Павликовой меры пресечения в виде заключения под стражу отменить. Избрать в отношении Павликовой меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в решении судьи в четверг.

Адвокат Ольга Карлова заявила, что решение суда от 16 марта было необоснованным и незаконныым, а из-за нахождения обвиняемой в СИЗО резко ухудшилось состояние ее здоровья.

"Суд заключил под стражу несовершеннолетнюю девочку, имеющую хронические заболевания. За время нахождения в следственном изоляторе ее заболевание ухудшилось. Более того, у нее появились хронические заболевания, которых до этого не было. С человеческой точки зрения данное решение суда было просто жестоким", - отметила Карлова.

Адвокат снова попросила суд перевести Павликову под подписку о невыезде в связи с невозможностью качественного лечения обвиняемой. "На данный момент мы имеем проблемы с лечением Ани. Из-за браслета мы не можем сделать ни кардиограмму, ни МРТ. Врачи из-за браслета отказываются ее лечить", - сказала она.