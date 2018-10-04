Суд признал незаконным арест участницы "Нового величия" Анны Павликовой

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал незаконным заключение под стражу 16 марта фигурантки дела сообщества "Новое величие" Анны Павликовой, обвиняемой в экстремизме.
"Постановление Дорогомиловского суда Москвы от 16 марта об избрании в отношении Павликовой меры пресечения в виде заключения под стражу отменить. Избрать в отношении Павликовой меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в решении судьи в четверг.
Адвокат Ольга Карлова заявила, что решение суда от 16 марта было необоснованным и незаконныым, а из-за нахождения обвиняемой в СИЗО резко ухудшилось состояние ее здоровья.
"Суд заключил под стражу несовершеннолетнюю девочку, имеющую хронические заболевания. За время нахождения в следственном изоляторе ее заболевание ухудшилось. Более того, у нее появились хронические заболевания, которых до этого не было. С человеческой точки зрения данное решение суда было просто жестоким", - отметила Карлова.
Адвокат снова попросила суд перевести Павликову под подписку о невыезде в связи с невозможностью качественного лечения обвиняемой. "На данный момент мы имеем проблемы с лечением Ани. Из-за браслета мы не можем сделать ни кардиограмму, ни МРТ. Врачи из-за браслета отказываются ее лечить", - сказала она.
Дело "Нового величия"
Дорогомиловский суд Москвы 16 марта заключил под стражу шестерых активистов движения "Новое величие", в том числе 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Еще четверо были помещены под домашний арест.
Следствие посчитало, что целью обвиняемых было свержение конституционного строя и установление временного правительства. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудника силовых структур, внедренного в группу в рамках оперативных действий. Фигурантам инкриминируется создание и участие в экстремистском сообществе (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).
Павликова и Дубовик, в поддержку которых правозащитники и адвокаты организовали широкую общественную кампанию, 16 августа по ходатайству следствия были переведены судом из следственного изолятора под домашний арест.
Такое решение в Следственном комитете объяснили тем, что все основные действия по делу завершены, свидетели допрошены, экспертизы назначены. Поэтому нахождение девушек в следственном изоляторе более нецелесообразно.