Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Контракт на поставку зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Дели в пятницу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да. На полях (подписан контракт)", - подтвердил Песков журналистам.

Как ранее сообщали в Кремле, речь идет о поставке пяти полков ЗРС С-400 "Триумф", сумма сделки превышает $5 млрд.

Межправительственное соглашение о поставке в Индию С-400 "Триумф" было подписано в октябре 2016 года, однако контракт на поставку этих систем ПВО до сегодняшнего дня не был заключен. В конце сентября газета Times of India сообщала, что Индия приняла окончательное решение подписать с Россией соглашение о покупке С-400 "Триумф". Индия пошла на заключение контракта, несмотря на угрозу финансовых санкций США, которые были введены против Китая за покупку аналогичных систем у России.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.