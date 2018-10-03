Экономика

СМИ узнали о готовящихся соглашениях в рамках визита Путина в Индию 4-5 октября

Россия и Индия подпишут около десяти соглашений и контрактов

СМИ узнали о готовящихся соглашениях в рамках визита Путина в Индию 4-5 октября
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В ходе намеченного на 4-5 октября визита президента РФ Владимира Путина в Индию планируется подписание порядка десяти соглашений и контрактов, в состав российской делегации войдет большинство ключевых министров экономического блока правительства, сообщает в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

"Президент России Владимир Путин 4 октября прибудет с двухдневным визитом в Индию, где встретится с премьер-министром Нарендрой Моди. По данным источников "Коммерсантъ", по итогам саммита будут подписаны около десяти соглашений и контрактов, включая сделки по приобретению Индией зенитных ракетных систем С-400 и фрегатов проекта 11356, а также "дорожная карта" сотрудничества по мирному атому, предполагающая строительство новых реакторов в Индии и объектов в третьих странах", - отмечается в публикации.

В распоряжении издания оказалась программа форума, который пройдет в эту пятницу. Как ожидается, с российской стороны в обсуждении основных направлений двустороннего делового сотрудничества примут участие министр экономического развития Максим Орешкин, министр торговли и промышленности Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

Среди руководителей ведущих российских компаний и корпораций, участие которых заявлено в программе форума, - глава "Газпрома" Алексей Миллер, гендиректор ОАО РЖД Олег Белозеров, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, глава АО "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский, сообщает газета.

Собеседники издания в Дели убеждены: и предстоящий бизнес-форум в Дели, и визит российского президента в целом станут самыми крупными международными событиями такого рода после введения Госдепартаментом США в августе этого года новых санкций против России. При этом обе стороны дают понять, что анонсированная Вашингтоном угроза введения в ноябре очередного пакета санкций в отношении Москвы не станет препятствием для российско-индийского сотрудничества, включая весьма чувствительную сферу безопасности, отмечается в статье.

"История показывает, что, когда возникают сложные международные ситуации, Индия и Россия всегда поворачиваются друг к другу, чтобы сделать двустороннее сотрудничество еще более глубоким. Примером такого подхода и станет предстоящий саммит", - заявил газете посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма, отвечая на вопрос, как отразится на связях Москвы и Дели продолжающаяся война санкций между Россией и США.

По данным издания, вслед за Путиным до конца этого года c рабочим визитом Индию посетит секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, пишет "Коммерсантъ".

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Теги: Россия, Индия, Владимир Путин

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