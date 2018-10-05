Путин пообещал помочь Индии в освоении космоса

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Роскосмос планирует принять участие в индийской программе по запуску пилотируемого корабля, заявил президент России Владимир Путин.

"Договорились, что Россия будет оказывать содействие индийским партнерам в процессе освоения космоса. Роскосмос планирует принять участие в подготовке индийской национальной программы по запуску пилотируемого космического корабля", - сказал он по итогам встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

В свою очередь Моди отметил, что Индия намерена укреплять сотрудничество с Россией в сфере космоса.

"Наша новая цель в сфере космоса - это послать индийского космонавта в космос в рамках нашей программы. Надеемся, что Россия окажет нам всяческую поддержку", - сказал он.