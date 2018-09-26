Замглавы Минтранса по ж/д ушел в отставку

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра транспорта РФ Алана Лушникова "по его просьбе". Соответствующее распоряжение от 25 сентября опубликовано на сайте правительства.

Лушников в пятницу сообщил о том, что он покинет свой пост. "Такое решение мы приняли совместно с министром транспорта", - сказал он при этом журналистам.

Говоря о дальнейших своих планах, Лушников заявил, что "будет петь". Чиновник с молодости увлекается музыкой, он был солистом нескольких музыкальных коллективов в Петербурге. В настоящее время поет в группе CtrlBAND.

Лушников в начале 2017 года сменил на посту заместителя министра транспорта РФ Алексея Цыденова (сейчас является губернатором Бурятии). В 2006-2008 гг. чиновник работал замглавы Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ. В 2008 году непродолжительное время занимал пост исполняющего обязанности главы ведомства.

В дальнейшем был помощником министра транспорта РФ Игоря Левитина. После перехода последнего в аппарат президента РФ Лушников стал помощником Аркадия Дворковича, который курировал тему транспорта в ранге вице-премьера и возглавлял совет директоров ОАО "Российские железные дороги", хотя в новый состав правительства не вошел, став сопредседателем фонда "Сколково".

Слухи об уходе Лушникова с поста замминистра, курирующего вопросы развития железнодорожной отрасли, появились еще в начале лета, после назначения на пост главы Минтранса Евгения Дитриха (сменил Максима Соколова). До этого по предложению Дитриха его заместитель был выведен из состава совета директоров РЖД.

Ж/д рынок при этом обсуждал ряд кандидатур на пост профильного зама. По словам одного из собеседников "Интерфакса", собеседование с Дитрихом проходили не менее четырех человек. В их числе - бывший глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Госстрой) РФ Владимир Токарев и заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Андрей Старков (курирует вопросы корпоративного управления и распоряжения имуществом).