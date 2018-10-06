Рабочий погиб, ликвидируя последствия камнепада на железной дороге в Иркутской области

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали тело рабочего, погибшего в пятницу при проведении восстановительных работ на исторической Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) в Иркутской области, движение поездов по которой было прервано из-за камнепада, сообщили агентству "Интерфакс" в субботу в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"На место на катере в пятницу прибыли трое спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС, которые спустили вниз со склона тело погибшего и оказали первую помощь пострадавшему, получившему незначительные травмы. Тело рабочего было передано представителям организации, ведущей восстановительные работы на КБЖД, которые доставили его на дрезине в Слюдянку", - сообщил начальник пресс-службы Андрей Шутов.

По предварительным данным, рабочий погиб во время повторного камнепада, упав на так называемой "сыпухе". Тело находилось на небольшой высоте и не было завалено камнями.

В пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги агентству сообщили, что в настоящее время восстановительные работы на КБЖД приостановлены.

"Идет обследование горного участка, где произошел камнепад. После этого восстановительные работы будут продолжены", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в пятницу в 15:41 местного времени на 125-м км участка Маритуй - Шарыжалгай КБЖД в результате камнепада произошло повреждение железнодорожного пути. Приостановлено движение двух поездов - туристического следованием Порт Байкал - Слюдянка и пригородного, двигавшегося ему навстречу. Пассажиры доставлены до мест назначения водным и автомобильным транспортом.

Сообщалось также, что при проведении восстановительных работ был травмирован работник железной дороги. Информации о погибшем не было.

Кругобайкальская железная дорога ранее была частью основного хода Транссиба, с 1956 года - тупиковый участок Слюдянка - Порт Байкал протяженностью 89 км. В настоящее время имеет историческое, культурное и туристическое значение. На КБЖД используется 38 тоннелей общей длиной 9 км, 15 каменных галерей, 248 мостов и виадуков, 268 подпорных стенок. По насыщенности инженерными сооружениями она не имеет равных в России и занимает одно из первых мест в мире.