Координатора штаба Навального в Калининграде оштрафовали на 150 тыс. рублей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Координатор штаба Алексея Навального в Калининграде Игорь Петров оштрафован судом на 150 тыс. рублей за организацию незаконной акции протеста 9 сентября.

"Суд оштрафовал меня на 150 тыс. рублей за организацию акции протеста 9 сентября, которую власти считают незаконной. Большой размер штрафа суд объяснил тем, что ранее я уже был оштрафован на 20 тыс. рублей за аналогичную акцию в мае. Ну и тем, что у меня в последний раз не было опознавательного знака организатора протестной акции", - сообщил "Интерфаксу" Петров.

По его словам, решение суда будет обжаловано.

"Пока что полиция не задерживает и не доставляет в суд других участников акции 9 сентября", - добавил Петров.

В Калининграде 9 сентября сторонники Навального провели акцию протеста против пенсионной реформы, которая не была согласована мэрией. Она прошла без задержаний.