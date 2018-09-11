Экс-координатор штаба Навального в Иркутске арестован на 30 суток

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Иркутска вечером во вторник назначил наказание в виде административного ареста волонтеру регионального штаба Алексея Навального Сергею Беспалову, который был задержан 9 сентября после проведения несанкционированного митинга.

"Суд арестовал Беспалова на 30 суток", - сообщил "Интерфаксу" исполняющий обязанности координатора штаба Навального Захар Сарапулов.

По его словам, Беспалов признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2.8 КоАП РФ (повторное нарушение порядка организации или проведения митинга). "Завтра мы подадим апелляцию в Иркутский областной суд", - добавил Сарапулов.

Несанкционированный митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Иркутске 9 сентября без задержаний. По данным городской администрации, на площади 50-летия Октября собрались 80 человек с самодельными плакатами. Через полтора часа после окончания митинга полиция задержала Беспалова, который ранее занимал должность координатора штаба Навального в Иркутске. К этому времени он уже успел вернуться домой.

Это третье задержание Беспалова за последний год. После второго задержания он провел под арестом 30 суток и заболел туберкулезом.