Врио губернатора Петербурга не вышел к журналистам после своего представления в Смольном

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов не стал общаться с прессой после того, как был представлен членам городского правительства.

Сотрудникам СМИ в пятницу анонсировали пресс-подход экс-губернатора Георгия Полтавченко. Он уделил общению с прессой около 15 минут. Бывший градоначальник поддержал выдвижение Беглова на следующих выборах губернатора, выразил надежду на конструктивные отношения между Смольным и Законодательным собранием и отметил, что все масштабные городские инвестпроекты будут реализованы согласно планам.

Заканчивая пресс-подход, Полтавченко поблагодарил сотрудников СМИ за объективность. "Еще раз большое спасибо вам за сотрудничество. Особенно я хочу поблагодарить тех, кто всегда был объективен. Ну а тем, кто не был объективен, я все прощаю. Спасибо", - подытожил он.

Представление Беглова прошло в Световом зале Смольного в пятницу. Врио губернатора представил членам правительства его предшественник Полтавченко.

По пути на мероприятие сотрудникам СМИ пришлось пройти четыре паспортных проверки и два досмотра личных вещей.

3 октября стало известно, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко покинет свой пост и перейдет на должность главы совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Врио главы города президентским указом был назначен полпред в Северо-западном федеральном округе Александр Беглов.