Что произошло за день: воскресенье, 9 декабря

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Следователи по "делу Скрипалей" заподозрили Россию в причастности к еще двум убийствам. Полиция заинтересовалась подозрительными смертями бизнесменов Александра Перепеличного и Скота Янга, которые произошли задолго до отравления в Солсбери.

- Топ-менеджмент аэропорта "Жуковский" создаст авиакомпанию WeGo Air. По данным источника "Интерфакса", ее первый рейс запланировал на будущую весну.

- Патриарх Кирилл заявил о недопустимости создания независимой церкви на Украине. По его мнению, сторонники этого исполнены злобы, готовы насильно добиваться своей цели и "погубить жизни других людей".

- Руководитель движения "За права человека" Лев Пономарев, отбывающий 16 суток ареста, обратился в суд с просьбой разрешить ему посетить похороны Людмилы Алексеевой. Скончавшая накануне правозащитница будет похоронена 11 декабря на Троекуровском кладбище, прощание пройдет в Доме журналистов.

- В Армении прошли внеочередные парламентские выборы, начат подсчет голосов. Это первые общереспубликанские выборы после смены власти в апреле 2018 года, когда оппозиционный политик Никол Пашинян сменил на должности премьер-министра Сержа Саргсяна, занимавшего до этого в течение десяти дет пост президента Армении. Эти выборы также являются первыми внеочередными в истории независимой Армении.

- В РЖД пообещали, что до конца года изготовят и запустят один вагон "современного плацкарта" в опытную эксплуатацию.

- Россиянин Александр Логинов стал третьим в гонке преследования на этапе КМ по биатлону. Победителем стал норвежец Йоханнес Бе, от которого Логинов отстал на 1,9 секунды.