Главные новости
В РоссииПутин одобрил перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во ВладивостокВ миреЛидер Киевского патриархата пригрозил сорвать Объединительный соборВ миреДоговор о дружбе Украины и России прекратит действовать 1 апреля 2019 года
В России

Российские космонавты выйдут в открытый космос для выяснения причин разгерметизации "Союза"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Российские космонавты при помощи ножа и ножниц по металлу вскроют внешние слои обшивки корабля "Союз МС-09" для того, чтоб выяснить причину появления отверстия в его бытовом отсеке, сообщает в понедельник "Роскосмос".

Сначала Олег Кононенко вскроет ножом внешнюю экранно-вакуумную теплоизоляцию (ЭВТИ), затем ножницами разрежет панель микрометеоритной защиты и возьмет пробы с внешней стороны обшивки "Союза МС-09".

Сложность этой работы заключается в том, что на "Союзе" нет поручней и трасс, так как корабль не предназначен для проведения ремонта в космосе. Поэтому Прокопьев будет управлять стрелой манипулятора МКС, а Кононенко, отрабатывавший процедуру вскрытия обшивки и забора проб на Земле, на этой стреле доберется к нужному участку обшивки.

"Мы полностью вскрываем внешнюю обшивку, обнаруживаем место, проектантами оно полностью вычислено, вероятность промаха минимальна. Берем модернизированный тест и делаем соскобы с внешней поверхности бытового отсека для того, чтобы их отправить на Землю для дальнейшего изучения", - сообщил инженер-испытатель внекорабельной деятельности ракетно-космической корпорации "Энергия" Александр Кузнецов.

Дыра в "Союзе"

В ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю.

В РоссииПосле разгерметизации "Союза" на внутренней обшивке корабля нашли следы сверлаПосле разгерметизации "Союза" на внутренней обшивке корабля нашли следы сверлаЧитать подробнее

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что единственной версией появления отверстия в корпусе корабля "Союз МС-09" остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена. В NASA в свою очередь заявили, что выводы "Роскосмоса" "не обязательно означают, что отверстие было сделано намеренно или со злым умыслом".

Специалисты Роскосмоса и NASA совместно расследуют этот инцидент, чтобы установить его причины.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Союз

Новости по теме

В России
Суд не отпустил арестованного правозащитника Пономарева на похороны АлексеевойСуд не отпустил арестованного правозащитника Пономарева на похороны Алексеевой
Самого Пономарева на заседание не привезли, так как в спецприемнике не получили соответствующее письмо из судаПодробнее
 Путин одобрил перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во ВладивостокПутин одобрил перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток
С соответствующим предложением в октябре выступил только что назначенный врио губернатора ПриморьяПодробнее
 "ИрАэро" вывезет туристов "Жемчужной реки" из Китая за свой счет"ИрАэро" вывезет туристов "Жемчужной реки" из Китая за свой счет
Первый самолет с застрявшими на китайском острове Хайнань российскими туристами вылетит в РФ во вторникПодробнее
 Спиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголяСпиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголя
Медведев заявил, что это лишит торговлю алкогольными суррогатами экономической основыПодробнее
Главная военная прокуратура начала проверку поставок продовольствия для РосгвардииГлавная военная прокуратура начала проверку поставок продовольствия для Росгвардии
Ранее РБК сообщил о расследовании ФАС в отношении крымского мясокомбината "Дружба народов"Подробнее
 Вице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУВице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУ
После смерти своего предшественника Игоря Коробова он временно исполнял обязанности главы военной разведкиПодробнее
 "Яндекс" обнародовал список главных тем 2018 года"Яндекс" обнародовал список главных тем 2018 года
Рейтинг основан на запросах, которые россияне чаще всего вводили в поисковом сервисе "Яндекса"Подробнее
 "Ангарский маньяк" Попков получил второй пожизненный срок за 60 убийств и изнасилований женщин"Ангарский маньяк" Попков получил второй пожизненный срок за 60 убийств и изнасилований женщин
Ранее ему уже был вынесен приговор по делу о 22 убийствахПодробнее
 Правозащитник Пономарев попросил суд разрешить ему посетить похороны АлексеевойПравозащитник Пономарев попросил суд разрешить ему посетить похороны Алексеевой
Руководитель движения "За права человека" отбывает 16 суток ареста за нарушение правил проведения массовых акцийПодробнее
 Прощание с Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря в ЦДЖ в МосквеПрощание с Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря в ЦДЖ в Москве
Правозащитница будет похоронена на Троекуровском кладбищеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 декабря7 фото
10 декабря
Фотохроника 10 декабря
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин одобрил перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во ВладивостокВ миреЛидер Киевского патриархата пригрозил сорвать Объединительный соборВ миреДоговор о дружбе Украины и России прекратит действовать 1 апреля 2019 годаВ РоссииСпиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголяВ РоссииВице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУЭкономикаАвстралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в мире

Мэй выступила против второго референдума о выходе Великобритании из ЕС

Бутина сообщила суду в США, что готова отказаться от заявления о своей невиновности

Бутина сообщила суду в США, что готова отказаться от заявления о своей невиновностиАдвокаты россиянки попросили организовать слушания, чтобы дать ей возможность изменить показания, сообщает Bloomberg Подробнее

Собянин признал эффективным эксперимент по раздельному сбору мусора

Фотохроника 10 декабря

Фотохроника 10 декабря7 фото

Суд вернул сотруднице штаба Навального исковое заявление к "ВКонтакте"

Суд не отпустил арестованного правозащитника Пономарева на похороны Алексеевой

Суд не отпустил арестованного правозащитника Пономарева на похороны АлексеевойСамого Пономарева на заседание не привезли, так как в спецприемнике не получили соответствующее письмо из суда Подробнее

GoPro перестанет производить камеры для США в Китае

Голосование по Brexit в британском парламенте перенесено

Путин одобрил перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток

Путин одобрил перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во ВладивостокС соответствующим предложением в октябре выступил только что назначенный врио губернатора Приморья Подробнее

Минкультуры РФ заявило, что не имеет отношения к проверке "Праздника" Красовского

Apple запретили продавать в Китае некоторые модели iPhone

Итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо попал в "черный список" на Украине

В украинском Генштабе сообщили численность оперативного резерва первой очереди ВСУ

Собянин заявил, что платная парковка не является источником дохода для Москвы

Российские космонавты выйдут в открытый космос для выяснения причин разгерметизации "Союза"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');