Российские космонавты выйдут в открытый космос для выяснения причин разгерметизации "Союза"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Российские космонавты при помощи ножа и ножниц по металлу вскроют внешние слои обшивки корабля "Союз МС-09" для того, чтоб выяснить причину появления отверстия в его бытовом отсеке, сообщает в понедельник "Роскосмос".

Сначала Олег Кононенко вскроет ножом внешнюю экранно-вакуумную теплоизоляцию (ЭВТИ), затем ножницами разрежет панель микрометеоритной защиты и возьмет пробы с внешней стороны обшивки "Союза МС-09".

Сложность этой работы заключается в том, что на "Союзе" нет поручней и трасс, так как корабль не предназначен для проведения ремонта в космосе. Поэтому Прокопьев будет управлять стрелой манипулятора МКС, а Кононенко, отрабатывавший процедуру вскрытия обшивки и забора проб на Земле, на этой стреле доберется к нужному участку обшивки.

"Мы полностью вскрываем внешнюю обшивку, обнаруживаем место, проектантами оно полностью вычислено, вероятность промаха минимальна. Берем модернизированный тест и делаем соскобы с внешней поверхности бытового отсека для того, чтобы их отправить на Землю для дальнейшего изучения", - сообщил инженер-испытатель внекорабельной деятельности ракетно-космической корпорации "Энергия" Александр Кузнецов.

11 декабря космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко совершат выход в открытый космос. Основные работы будут проводиться на внешней стороне корабля #СоюзМС09. Открытие выходного люка — в 19:05 мск. Расчётная продолжительность — 6 часов. Трансляция будет доступна на нашем сайте pic.twitter.com/GCfklvLA9c — РОСКОСМОС (@roscosmos) 10 декабря 2018 г.

Дыра в "Союзе"

В ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю.

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что единственной версией появления отверстия в корпусе корабля "Союз МС-09" остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена. В NASA в свою очередь заявили, что выводы "Роскосмоса" "не обязательно означают, что отверстие было сделано намеренно или со злым умыслом".

Специалисты Роскосмоса и NASA совместно расследуют этот инцидент, чтобы установить его причины.