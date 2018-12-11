Космонавт Кононенко добрался до корабля "Союз", чтобы выяснить причины появления отверстий

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко во время выхода в открытый космос добрался до корабля "Союз МС-09", чтобы вскрыть его обшивку.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами, Кононенко на стреле манипулятора, которой управлял его напарник Сергей Прокопьев, добрался до корабля, так как "Союз" не предназначен для работы на его поверхности и не оснащен поручнями, за которые космонавт может цеплять страховочные карабины.

В ближайшее время Кононенко начнет вскрывать внешнюю экранно-вакуумную теплоизоляцию (ЭВТИ), затем ножницами по металлу разрежет панель микрометеоритной защиты и возьмет пробы с внешней стороны обшивки "Союза МС-09".

Затем эти пробы на Землю доставит Прокопьев, возвращающийся с орбиты 20 декабря. Они должны помочь выяснить причину разгерметизации бытового отсека "Союза МС-09" в августе этого года.

В ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю.

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что единственной версией появления отверстия в корпусе корабля "Союз МС-09" остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена.

В NASA в свою очередь заявили, что выводы "Роскосмоса" "не обязательно означают, что отверстие было сделано намеренно или со злым умыслом".

Специалисты "Роскосмоса" и NASA совместно расследуют этот инцидент, чтобы установить его причины.

Между тем Рогозин заявил, что Россия никогда не обвиняла американскую сторону в возникновении отверстия.

20 ноября исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалёв сообщил "Интерфаксу", что фрагмент обшивки корабля "Союз МС-09", в котором в конце августа было обнаружено повреждение, доставит на Землю для изучения российский космонавт Сергей Прокопьев при возвращении нынешнего экипажа МКС.

"С экипажем, который вернется. У нас других вариантов нет. Когда будет возвращаться Прокопьев, он и вернет", - сказал Крикалев, отвечая на соответствующий вопрос.

Источник "Интерфакса" в ракетно-космической отрасли уточнил, что эксперты ожидают фрагменты обшивки бытового отсека "Союза", который после отстыковки от МКС перед входом в атмосферу отсоединится от спускаемого аппарата и сгорит, что не позволит изучить поврежденные элементы.

"На Землю доставят часть противометеоритного экрана и экранно-вакуумной теплоизоляции, куда, как предполагают, уперлось сверло. Эти элементы устанавливаются на внешнюю поверхность корабля", - сказал собеседник агентства.