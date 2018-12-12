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Пробы с обшивки "Союза МС-09" передадут следствию

Образцы попадут на землю 20 декабря

Пробы с обшивки "Союза МС-09" передадут следствию
Космонавт Олег Кононенко работает рядом с кораблем "Союз"
Фото: Reuters

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Роскосмос передаст следственным органам взятые российскими космонавтами образцы обшивки корабля "Союз МС-09", на котором в августе было обнаружено отверстие, сообщил "Интерфаксу" глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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"Образцы будут возвращены на Землю 20 декабря. После этого будут переданы компетентным органам для проведения исследования", - сказал Рогозин.

Отвечая на вопрос о том, какой правоохранительной структуре будут переданы космические улики, он сказал: "Следствию".

Рогозин сообщил, что время, необходимое для исследования полученных образцов, установят ведущие следствие структуры.

"Время от них зависит. Мы свою работу закончим таким образом 20 декабря, дальше дело за коллегами", - сказал глава Роскосмоса.

Комментируя итоги выхода в космос космонавтов он сказал, что операция будет считаться успешной, когда экипаж благополучно вернется на станцию.

Во вторник вечером космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в космос для сбора улик, которые позволят пролить свет на причины появления отверстия во внутренней обшивке бытового отсека корабля "Союз МС-09", пристыкованного к Международной космической станции. Разгерметизация была обнаружена 30 августа.

Отверстие располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю.

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Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что единственной версией появления отверстия в корпусе корабля "Союз МС-09" остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена.

В NASA в свою очередь заявили, что выводы "Роскосмоса" "не обязательно означают, что отверстие было сделано намеренно или со злым умыслом".

Специалисты Роскосмоса и NASA совместно расследуют этот инцидент, чтобы установить его причины.

Между тем Рогозин заявил, что Россия никогда не обвиняла американскую сторону в возникновении отверстия.

20 ноября исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалёв сообщил "Интерфаксу", что пробы с обшивки "Союза МС-09" и кусок микрометеоритной защиты доставит на Землю для изучения Прокопьев при возвращении 20 декабря.

Важность этой работы заключается в том, что бытовой отсека "Союза" после отстыковки от МКС перед входом в атмосферу отсоединится от спускаемого аппарата и сгорит, что не позволит изучить поврежденные элементы.

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Теги: Роскосмос, Дмитрий Рогозин

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