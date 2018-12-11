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Прокопьев и Кононенко выйдут в космос в новых скафандрах "Орлан-МКС" с климат-контролем

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Олег Кононенко выйдут в открытый космос в скафандрах нового поколения "Орлан-МКС", сообщает госкорпорация "Роскосмос".

"Прокопьев и Кононенко выполнят выход за пределы Международной космической станции в скафандрах нового поколения "Орлан-МКС". В них установлены автоматическая система терморегулирования, а также заменены резиновые гермооболочки скафандра на полиуретановые", - сообщает "Роскосмос" в фейсбуке.

Основным отличием нового скафандра от предшественника является наличие климат-контроля: автоматическая система терморегулирования позволяет контролировать температуру тела оператора и создавать для него оптимальные тепловые условия для работы в открытом космосе. Использование полиуретана вместо резины позволяет увеличить срок службы гермооболочек на орбите минимум в полтора раза.

"На Кононенко будет надета командирская экипировка с красными лампасами, на Прокопьеве - с синими полосами вдоль скафандра", - отметили в госкорпорации.

Этот выход в космос станет 46-м для российских космонавтов по программе полёта российского сегмента Международной космической станции, его плановая продолжительность составит 6 часов 10 мин. Для Прокопьева выход станет вторым за нынешний полет и в карьере - в августе он впервые работал в открытом космосе с Олегом Артемьевым, вернувшимся позже на Землю.

Основной задачей выхода станет сбор материалов для установления причин возникновения отверстия на внутренней обшивке пристыкованного к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-09", которое было обнаружено в конце августа. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал эту работу крайне сложной.

"Сегодня наши космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко готовятся к беспрецедентному по сложности многочасовому выходу в открытый космос", - написал Рогозин в твиттере во вторник.

Корабль не предназначен для проведения работ на нем, поэтому не имеет поручней. О.Кононенко взойдёт на стрелу манипулятора МКС, а Прокопьев при помощи пульта переправит коллегу к "Союзу". Кононенко вскроет ножом внешнюю экранно-вакуумную теплоизоляцию (ЭВТИ), затем ножницами разрежет панель микрометеоритной защиты и возьмет пробы с внешней стороны обшивки "Союза МС-09".

Подобная операция проводится в космосе впервые.

В ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю.

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что единственной версией появления отверстия в корпусе корабля "Союз МС-09" остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена.

В НАСА в свою очередь заявили, что выводы "Роскосмоса" "не обязательно означают, что отверстие было сделано намеренно или со злым умыслом".

Специалисты "Роскосмоса" и НАСА совместно расследуют этот инцидент, чтобы установить его причины.

Прокопьев доставит на Землю доставленные образцы 20 декабря для изучения специалистами.

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Теги: Роскосмос, МКС

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