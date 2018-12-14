На анализ проб с поверхности корабля "Союз" уйдет не менее недели

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Экспертам понадобится не менее недели для проведения анализа образцов герметика, взятых российскими космонавтами на месте отверстия в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09", сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Никаких результатов обследования до конца месяца ждать не стоит", - сказал собеседник агентства.

"После возвращения космонавтов потребуется, как минимум, неделя для анализа проб", - уточнил другой источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией.

Пробы с обшивки "Союза МС-09" и кусок микрометеоритной защиты доставит на Землю для изучения российский космонавт Сергей Прокопьев при возвращении 20 декабря. Вместе со своим коллегой Олегом Кононенко он в ночь на 12 декабря участвовал в операции в открытом космосе по взятию образцов.

Ранее сообщалось, что части микрометеоритной защиты "Союза МС-09" и фрагменты герметика, отобранные в ночь на среду российскими космонавтами во время выхода в открытый космос, содержат достаточную информацию для криминалистов, участвующих в расследовании появления отверстия в бытовом отсеке корабля.

"Во время выхода в открытый космос российские космонавты с ювелирной точностью отрезали части микрометеоритной защиты, которые будут доставлены на Землю для дальнейшего исследования криминалистами. Они содержат достаточно информации для расследования, включая следы от сверла", - сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления МКС.

Он сообщил, что для передачи на Землю элементы защиты хранятся на МКС с соблюдением необходимых условий. "Они в целости, все хорошо, созданы все условия на МКС для того, чтобы в целости и сохранности доставить на Землю эти элементы микрометеоритной защиты. Сначала их сфотографируют, и фотографии будут переданы на Землю, а потом и сами элементы", - сказал источник.