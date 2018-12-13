Источник сообщил о земном происхождении дыры в обшивке "Союза"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Версия о космическом происхождении отверстия в бытовом отсеке "Союз МС-09" пока не находит подтверждения, предположительно микрометеоритную защиту могли смонтировать поверх герметизированного отверстия, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования.

"Исходя из переданных на Землю снимков, можно сделать лишь предварительный вывод, подтвердить или опровергнуть который предстоит после физического осмотра полученных в ходе выхода в открытый космос образцов. Пока визуально не находит подтверждений версия о воздействии на стенку бытового отсека изнутри. Похоже, что микрометеоритная защита могла быть смонтирована поверх уже имевшегося отверстия, которое было предварительно герметично загрунтовано", - сказал источник.

Таким образом, приоритетной является версия о земном происхождении отверстия. "Могла быть допущена халатность, мог теоретически иметь место умысел. Это наверняка будет установлено по результатам расследования", - сказал источник.

По его словам, выводы являются предварительными, говорить об окончательных причинах появления отверстия пока преждевременно.

Дыра в "Союзе"

Во вторник космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в космос для сбора улик, которые позволят пролить свет на причины появления отверстия во внутренней обшивке бытового отсека корабля "Союз МС-09", пристыкованного к Международной космической станции. Разгерметизация была обнаружена 30 августа.

Отверстие располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю.

Российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ранее заявлял, что единственной версией появления отверстия в корпусе корабля "Союз МС-09" остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена. Он также сообщал, что на внутренней обшивке корабля нашли следы сверла.

Как писал "Коммерсант", специальная комиссия Роскосмоса выбрала в качестве приоритетной версии вмешательство американских астронавтов. Они якобы хотели спровоцировать досрочную отправку корабля на Землю из-за болезни одного из членов экипажа.