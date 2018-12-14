Источник допустил, что итоги исследований в связи с дыркой на "Союзе МС-09 засекретят

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Результаты исследований образцов герметика и микрометеоритной защиты, взятых с обшивки бытового отсека корабля "Союз МС-09", могут быть не обнародованы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Не исключено, что информация может быть засекречена", - сказал собеседник агентства, знакомый с ходом расследования. Его слова подтвердил другой информированный источник в космической отрасли.

Ранее сообщалось, что части микрометеоритной защиты "Союза МС-09", отобранные в ночь на среду российскими космонавтами во время выхода в открытый космос, и образцы герметика, содержат достаточную информацию для криминалистов, участвующих в расследовании появления отверстия в бытовом отсеке корабля. Экспертам понадобится не менее недели для их изучения.

"Во время выхода в открытый космос российские космонавты с ювелирной точностью отрезали части микрометеоритной защиты, которые будут доставлены на Землю для дальнейшего исследования криминалистами. Они содержат достаточно информации для расследования, включая следы от сверла", - сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления МКС.

Он сообщил, что для передачи на Землю элементы защиты хранятся на МКС с соблюдением необходимых условий. "Они в целости, все хорошо, созданы все условия на МКС для того, чтобы в целости и сохранности доставить на Землю эти элементы микрометеоритной защиты. Сначала их сфотографируют, и фотографии будут переданы на Землю, а потом и сами элементы", - сказал источник.