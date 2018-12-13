Космонавты передали на Землю снимки фрагментов микрометеоритной защиты "Союза МС-09"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Космонавты МКС передали на Землю снимки частей микрометеоритной защиты, вырезанные с корабля "Союз МС-09" во время выхода в открытый космос. Об этом сообщил в четверг "Интерфаксу" источник знакомый с ходом расследования.

"Части микрометеоритной защиты сфотографированы. Снимки переданы на Землю. Исходя из снимков, никаких дополнительных повреждений при вырезании космонавты не нанесли. Содержащейся информации достаточно, чтобы начать работу", - сказал источник.

После доставки на Землю самих вырезанных частей защиты, они наряду с пробами герметика немедленно будут переданы в лабораторию для изучения криминалистами спецслужб.

Собеседник агентства сообщил, что "пока приоритетной остается версия человеческого фактора, скорее всего, на наземном этапе подготовки корабля".

"Предварительные сведения указывают на ручное человеческое воздействие, целью которого было просверлить отверстие. Однако расследование покажет, было ли это действие ошибочным и халатным или все же умышленным вредительством", - сказал источник.