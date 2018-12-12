Причины появления дыры в корабле "Союз" станут известны перед Новым годом

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Объективные выводы о происхождении отверстия в бытовом отсеке российского корабля "Союз МС-09" могут быть сделаны криминалистами до конца года. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования.

"После того, как 20 декабря элементы микрометеоритной защиты корабля, вырезанные во время выхода в открытый космос, будут доставлены на Землю, их, наряду с соскобом герметика, незамедлительно передадут криминалистам. Не исключено, что для изучения взятых в космосе проб потребуется прибегнуть к микроскопическому и спектральному анализу", - сказал источник.

Все необходимые лабораторные исследования будут проводиться в максимально короткие сроки.

"Информация будет сопоставлена со сведениями, полученными во время осмотра производственных помещений РКК "Энергия" на "Байконуре" и в Королеве. Таким образом, уже в 20-х числах декабря специалисты сделают первые объективные выводы и будут иметь представление о происхождении отверстия", - сказал источник.

Комиссия рассматривает все возможные версии произошедшего.

"Однако до сих пор специалисты склонялись в пользу версии о том, что отверстие было непреднамеренно без злого умысла просверлено при подготовке корабля к запуску на космодроме", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что части микрометеоритной защиты "Союза МС-09", отобранные накануне российскими космонавтами во время выхода в открытый космос, содержат достаточную информацию для криминалистов, участвующих в расследовании появления отверстия в бытовом отсеке корабля.

"Во время выхода в открытый космос российские космонавты с ювелирной точностью отрезали части микрометеоритной защиты, которые будут доставлены на Землю для дальнейшего исследования криминалистами. Они содержат достаточно информации для расследования, включая следы от сверла", - сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления МКС.

Он сообщил, что для передачи на Землю элементы защиты хранятся на МКС с соблюдением необходимых условий. "Они в целости, все хорошо, созданы все условия на МКС для того, чтобы в целости и сохранности доставить на Землю эти элементы микрометеоритной защиты. Сначала их сфотографируют, и фотографии будут переданы на Землю, а потом и сами элементы", - сказал источник.