Главные новости
В РоссииВ СПЧ сочли нелепым проект закона о "неуважительных публикациях" в интернетеВ РоссииРоскомнадзор пригрозил заблокировать GoogleЭкономикаТуроператора, отправлявшего россиян на Хайнань, уличили в подделке электронных авиабилетов
В мире

Причины появления дыры в корабле "Союз" станут известны перед Новым годом

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Объективные выводы о происхождении отверстия в бытовом отсеке российского корабля "Союз МС-09" могут быть сделаны криминалистами до конца года. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования.

"После того, как 20 декабря элементы микрометеоритной защиты корабля, вырезанные во время выхода в открытый космос, будут доставлены на Землю, их, наряду с соскобом герметика, незамедлительно передадут криминалистам. Не исключено, что для изучения взятых в космосе проб потребуется прибегнуть к микроскопическому и спектральному анализу", - сказал источник.

Все необходимые лабораторные исследования будут проводиться в максимально короткие сроки.

"Информация будет сопоставлена со сведениями, полученными во время осмотра производственных помещений РКК "Энергия" на "Байконуре" и в Королеве. Таким образом, уже в 20-х числах декабря специалисты сделают первые объективные выводы и будут иметь представление о происхождении отверстия", - сказал источник.

В РоссииВ управлении МКС сочли достаточными сведения, добытые космонавтами при осмотре обшивки "Союза"Читать подробнее

Комиссия рассматривает все возможные версии произошедшего.

"Однако до сих пор специалисты склонялись в пользу версии о том, что отверстие было непреднамеренно без злого умысла просверлено при подготовке корабля к запуску на космодроме", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что части микрометеоритной защиты "Союза МС-09", отобранные накануне российскими космонавтами во время выхода в открытый космос, содержат достаточную информацию для криминалистов, участвующих в расследовании появления отверстия в бытовом отсеке корабля.

"Во время выхода в открытый космос российские космонавты с ювелирной точностью отрезали части микрометеоритной защиты, которые будут доставлены на Землю для дальнейшего исследования криминалистами. Они содержат достаточно информации для расследования, включая следы от сверла", - сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления МКС.

Он сообщил, что для передачи на Землю элементы защиты хранятся на МКС с соблюдением необходимых условий. "Они в целости, все хорошо, созданы все условия на МКС для того, чтобы в целости и сохранности доставить на Землю эти элементы микрометеоритной защиты. Сначала их сфотографируют, и фотографии будут переданы на Землю, а потом и сами элементы", - сказал источник.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: МКС, Союз МС-09

Новости по теме

В мире
Британские депутаты-консерваторы в среду проведут голосование о доверии Терезе МэйБританские депутаты-консерваторы в среду проведут голосование о доверии Терезе Мэй
Премьер является лидером Консервативной партии, где против нее начал зреть бунтПодробнее
 США заподозрили китайские власти в кибератаке на MarriottСША заподозрили китайские власти в кибератаке на Marriott
По данным источников NYT, хакеры работали на министерство государственной безопасности КНРПодробнее
 Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против "Северного потока-2"Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против "Северного потока-2"
В ней также поддерживается введение санкций против этого газопроводаПодробнее
 Открывший стрельбу в Страсбурге мужчина скрылся от полиции на таксиОткрывший стрельбу в Страсбурге мужчина скрылся от полиции на такси
Он застрелил трех человек и ранил еще 12Подробнее
При стрельбе в Страсбурге один человек погибПри стрельбе в Страсбурге один человек погиб
Стрельба произошла на рождественском рынкеПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Секреты генома гигантских черепах, приближение космоса к Земле и защитный эффект кофеПодробнее
 Журнал Time назвал персону годаЖурнал Time назвал персону года
На обложке журнала появятся "стоящие на страже правды" журналисты - в том числе стал саудовский репортер ХашкаджиПодробнее
 Британский парламент проголосует по Brexit до 21 январяБританский парламент проголосует по Brexit до 21 января
Ранее Тереза Мэй решила перенести голосование, так как большинство депутатов не поддерживают соглашение в нынешнем видеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 декабря7 фото
10 декабря
Фотохроника 10 декабря
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ СПЧ сочли нелепым проект закона о "неуважительных публикациях" в интернетеВ РоссииРоскомнадзор пригрозил заблокировать GoogleЭкономикаТуроператора, отправлявшего россиян на Хайнань, уличили в подделке электронных авиабилетовВ миреБританские депутаты-консерваторы в среду проведут голосование о доверии Терезе МэйВ РоссииСадовые товарищества обяжут завести счета в банкахВ РоссииВ Кремле не согласились с версией Порошенко о произошедшем в Керченском проливе

"Газпром нефть" купила долю в Континентальной хоккейной лиге

Большинство депутатов-консерваторов поддержали Мэй перед голосованием

Из российского Forbes сделают коммуникационную платформу

Пономарева перевели в некурящую камеру

Причины появления дыры в корабле "Союз" станут известны перед Новым годом

В СПЧ сочли нелепым проект закона о "неуважительных публикациях" в интернете

В СПЧ сочли нелепым проект закона о "неуважительных публикациях" в интернетеСенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предлагает наказывать штрафом или административным арестом за материалы, выражающие неуважение к обществу или власти Подробнее

Меркель предложила продлить санкции против России

"ИрАэро" отложила еще на пять часов рейс из китайского Хайкоу в Самару

Смоленское УФАС оштрафовало Burger King за рекламу бургера Huevo Grande

Трамп назвал страсбургский теракт "очень злым"

На саммите ЕС обсудят перспективы продления санкций против РФ

Норвежский лыжник Петтер Нортуг объявил о завершении карьеры

Норвежский лыжник Петтер Нортуг объявил о завершении карьерыЗа 12 лет карьеры двукратный олимпийский чемпион 13 раз выиграл золото чемпионатов мира и стал самым титулованным их участником Подробнее

Для ВМФ заложен новый ледокол "Евпатий Коловрат"

Госдума подготовила проект бюджетной сметы без взносов в ПАСЕ

"Турпомощь" доплатит клиентам туроператоров "Данко" и "Натали-Турс"

В доме стрелка из Страсбурга нашли винтовку и гранату

Сенаторы предложили сажать под арест за неуважительные материалы в интернете

Аэропорт "Домодедово" установит алкорамки для проверки трезвости персонала

Транспортную компанию в Твери оштрафовали по итогам проверки из-за ДТП с 13 жертвами

В Госдуму внесли законопроекты о наказании за фейковые новости

В Госдуму внесли законопроекты о наказании за фейковые новостиМаксимальный возможный штраф за распространение такой информации - 1 млн рублей Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');