Кузнецова призвала занимать детей делом, а не запрещать рэп-концерты

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова заявила, что необходимости в отмене рэп-концертов нет.

"Я слежу за ситуацией. Мы говорим не о том, что надо создавать новые запреты и преграды, а о том, что надо создавать важное, чтобы увлекать детей", - сказала Кузнецова журналистам в понедельник.

По ее словам, отмечается рост платного дополнительного образования почти на 180%, а у бесплатного рост совсем небольшой. Это, считает Кузнецова, свидетельствует "об огромном запросе детей на допобразование, они хотят чем-то заниматься, должны быть увлечены, необходимо создавать условия для них".

Регионы против концертов

С начала осени несколько российских артистов и музыкальных групп столкнулись с проблемой отмены концертов под давлением общественности и силовых структур. По разным причинам отменялись концерты рэпера Дмитрия Кузнецова (известен под псевдонимом Хаски), групп IC3PEAK и "Френдзона". Также об отмене выступлений из-за давления заявляли рэперы Элджей и GONE.Fludd.

В случае с Хаски отмена концерта в Краснодаре и его попытка выступить перед собравшимися у входа в клуб с крыши припаркованной машины обернулась для него административным арестом. Первоначально суд назначил ему 12 суток ареста за мелкое хулиганство и отказ пройти медицинское освидетельствование, позднее решение было отменено, и исполнитель был отпущен на свободу 26 ноября.

Между тем 1 декабря полиция задержала музыкантов IC3PEAK на железнодорожном вокзале в Новосибирске. Позже группу отпустили, и ее запланированный концерт в городе состоялся.

Реакция властей

7 декабря первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал глупостью запреты концертов в России и призвал уделять больше внимания современной молодежной культуре. "Это такая среда, и там надо уметь работать. Надо уметь работать с современной молодежной культурой, чтобы не превращалось это в то, что когда кто-то случайно ее не понимает или она ему не нравится, это заканчивается запретами концертов - это глупость", - заявил Кириенко на съезде "Единой России".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией с отменой концертов.

3 декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что концерты музыкальных исполнителей, не пропагандирующих экстремизм и опасные идеологии, отменяться не должны.