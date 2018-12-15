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Культура

Путин посоветуется с экспертами по поводу нецензурной лексики в поп-культуре

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин намерен поинтересоваться мнением президента Российской академии образования Людмилы Вербицкой относительно использования нецензурной лексики в современной поп-культуре.

На заседании Совета по культуре и искусству композитор и продюсер Игорь Матвиенко поднял вопрос использования нецензурной лексики в современной поп-культуре, в том числе, проблему с отменой концертов рэп-исполнителей.

"Я к Вербицкой еще поеду, а она специалист, бывший ректор университета, и она филолог, Людмила Алексеевна, крупный. Есть исследователи, которые занимаются исследованиями нецензурной лексики", - сказал Путин.

По его словам, Вербицкая говорила, что нецензурная лексика - это часть русского языка. "Вопрос только в том, как это использовать. У нас и разные части тела есть, мы же их не выставляем напоказ каждый раз, когда тепло и холодно. Это часть культуры, это часть нашей общей культуры. Поэтому относиться к этому нужно очень осторожно", - сказал Путин.

В связи с призывом Матвиенко уравнять права СМИ, в том числе, государственных и тех, которые существуют в интернете в части использования нецензурной лексики, либо урегулировать этот вопрос по-другому, глава государства в шутку предложил реализовать эту идею на заседании Совета.

"Ваше предложение всем разрешить - это революционное предложение, можем начать прямо на Совете по культуре", - сказал Путин со смехом.

По словам президента, всем смешно от такого предложения, потому что на заседании присутствуют люди определенного круга. "Вот нужно сделать так, чтобы всем было смешно и не хотелось", - сказал президент.

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Теги: Владимир Путин

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