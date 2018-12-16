Кожемяко вырвался в лидеры на выборах губернатора Приморья

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Врио главы Приморского края Олег Кожемяко лидирует на повторных выборах губернатора Приморья после подсчета 0,13% протоколов, набирая 87,5% голосов.

Согласно предварительным итогам голосования, размещенным на сайте Центризбиркома РФ, за Кожемяко отдали свои голоса 478 человек или 87,55% избирателей при обработке 0,13% протоколов.

За кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко отдали свои голоса 33 человека или 6,04% избирателей.

За Алексея Тимченко от "Партии Роста" свои голоса отдали 12 человек или 2,2% голосов, Розу Чемерис от партии "За женщин России" - 18 человек или 3,3%.

По данным крайизбиркома, за два часа до закрытия участков, на 18:00 местного времени (11:00 по Москве), явка избирателей составила около 40%, что на 13% больше, чем на это же время на выборах 9 сентября.

По оценкам ЦИК, повторные выборы губернатора в Приморье прошли организованно, без эксцессов, избиратели голосовали активнее, чем на досрочных выборах губернатора региона в сентябре.

Как сообщалось, избирательные участки в Приморском крае закрылись в 20:00 по местному времени (13:00 по Москве).

На пост главы Приморья претендуют четыре кандидата - депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР, врио главы края, самовыдвиженец Олег Кожемяко, глава краевого отделения "Деловой России" Алексей Тимченко от "Партии Роста", депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, которую поддержала партия "За женщин России". Для победы в первом туре кандидат должен набрать более 50% голосов.