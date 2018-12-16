Стали известны результаты досрочного голосования на выборах губернатора Приморья

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Большинство досрочно проголосовавших на повторных выборах губернатора Приморья избирателей, в том числе на судовых участках и в труднодоступной местности, отдали голоса врио губернатора края Олегу Кожемяко, сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

"За кандидата Андрея Андрейченко проголосовали 12,95%избирателей, за Олега Кожемяко 71,48%, за Розу Чемерис - 4,71%, за Алексея Тимченко 2,6%", - сказал Шевченко.

За кандидата Игоря Степаненко от "Патриотов России", регистрация которого ранее была аннулирована по заявлению самого кандидата, отдали голоса 5,56%, эти бюллетени не будут учитываться.

Недействительными признаны 7,71% бюллетеней.

По данным крайизбиркома, досрочно проголосовали 9,5 тыс. человек, это 0,65% от общего количества избирателей.

По словам Шевченко, на повторных выборах губернатора Приморья во Владивостоке пытались проголосовать избиратели с паспортами СССР. "На нескольких избирательных участках Владивостока появились ряд избирателей, которые затем обращались в ЦИК и крайизбирком и говорили, что им не дают голосовать по паспорту СССР", - сказал он.

Шевченко пояснил, что в паспортах этих избирателей стоял штамп от 24 января 2018 года. "То есть сделаны бланки советского образца. Мы знаем, в том числе через органы соцзашиты, что у них есть паспорта граждан РФ, однако на избирательных участках они их отказались предъявлять", - сказал Шевченко.