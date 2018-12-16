В Приморье обработали три четверти бюллетеней на выборах губернатора

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Врио главы Приморского края Олег Кожемяко по итогам обработки трёх четвертей протоколов по-прежнему набирает почти 60 %, его ближайший преследователь Андрей Андрейченко от ЛДПР - более 26% на повторных выборах губернатора.

Согласно предварительным итогам голосования, размещенным на сайте Центризбиркома РФ, за Кожемяко отдали свои голоса 59,87 % избирателей. За его ближайшего преследователя - кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко - 26,51% избирателей.

За кандидата от "Партии Роста" свои голоса отдали 5,40% избирателей, а Розу Чемерис, которая баллотируется от партии "За женщин России" - 3,94%.

По данным ЦИК, подсчитано уже 75,46% протоколов ЦИК. На 18:00 местного времени (11:00 мск), явка избирателей составила около 40%, что на 13% больше, чем на это же время на выборах 9 сентября.

По оценкам ЦИК, повторные выборы губернатора в Приморье прошли организованно, без эксцессов, избиратели голосовали активнее, чем на досрочных выборах губернатора региона в сентябре.

На пост главы Приморья претендуют четыре кандидата - депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР, врио главы края, самовыдвиженец Олег Кожемяко, глава краевого отделения "Деловой России" Алексей Тимченко от "Партии Роста", депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, которую поддержала партия "За женщин России". Для победы в первом туре кандидат должен набрать более 50% голосов.