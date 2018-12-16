Обработано более 90% протоколов на выборах губернатора Приморья

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Врио главы Приморского края, кандидат-самовыдвиженец Олег Кожемяко по итогам обработки более 90% протоколов на повторных выборах губернатора региона сохраняет свое преимущество, набирая 60,87% голосов избирателей.

Его ближайший преследователь Андрей Андрейченко от ЛДПР - 25,87%.

Соответствующие данные размещены на сайте Центризбиркома РФ.

На пост главы Приморья претендуют четыре кандидата - депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР, врио главы края, самовыдвиженец Олег Кожемяко, глава краевого отделения "Деловой России" Алексей Тимченко от "Партии Роста", депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, которую поддержала партия "За женщин России". Для победы в первом туре кандидат должен набрать более 50% голосов.

Первую попытку избрать в Приморском крае губернатора предприняли в сентябре. Выборы проходили в два тура. Их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Ищенко. Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. Врио главы региона был назначен Кожемяко, занимавший должность губернатора Сахалинской области.