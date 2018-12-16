Кожемяко сохранил лидерство по итогам обработки половины протоколов на выборах Приморья

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Врио главы Приморского края Олег Кожемяко лидирует на повторных выборах губернатора региона, набирая 60,13% голосов избирателей после подсчета 50,6% протоколов, на втором месте кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 26,09%.

Согласно предварительным итогам голосования, размещенным на сайте Центризбиркома РФ, на третьем месте Алексей Тимченко от "Партии Роста", за которого свои голоса отдали 5,41% избирателей.

За Розу Чемерис от партии "За женщин России" проголосовали 3,94% избирателей.

В воскресенье в Приморском крае проходят повторные выборы губернатора региона, за этот пост борются четыре кандидата. Для победы в первом туре кандидат должен набрать более 50% голосов. Избирательные участки в Приморье закрылись 20:00 по местному времени (13:00 по Москве). В настоящее время идет подсчет голосов.