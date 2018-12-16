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Избирком Приморья обратился в прокуратуру из-за ложных сообщениях о нарушениях

Есть обновление от 14:49

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Приморья направила обращение в прокуратуру из-за распространения недостоверной информации о якобы имевших место нарушениях на избирательных участках в ходе повторных выборов губернатора края, сообщил представитель ЦИК РФ Евгений Шевченко журналистам во Владивостоке.

"По этим фейкам, касающимся участков N 309 и 520, крайизбирком направил обращения в прокуратуру, чтобы там разобрались, кто делает такие незаконные вбросы, дискредитирующие избирательную систему", - сказал Шевченко.

Он пояснил, что на сайте движения "Голос" и в соцсетях распространялось видео о вбросах бюллетеней.

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"На сайте "Голоса" и в соцсетях увидели несколько видео, что, в том числе на участке N 309 в Артеме и N 520 во Владивостоке. На видео зафиксировано, что есть какой-то вброс, неоднократное голосование, Мы выехали на место. Помещения этих участковых избирательных комиссий были сняты на видео с проговоркой, что фиксируется время. Мы видим абсолютно разные помещения-то, что фиксируется сегодня и то, что вбрасывается как фейк", - пояснил он.

Так, по словам Шевченко, на видео, якобы снятом на участке N 520, показывается вброс в стационарный ящик для голосования.

"На самом деле на этом участке установлен КОИБы", - сказал он.

Поступала информация, что на участке N 652 ящик для голосования якобы не опечатан, в ходе выезда на место представителей избиркома эта информация не подтвердилась.

"Это только малая толика фейков, все это обобщается. Все будет совершенно четко доведено. По каждой жалобе сделаем подобный анализ, а, если потребуется, будем, доводить до соответствующих правоохранительных органов", - добавил он.

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Теги: Приморский край, Приморье

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