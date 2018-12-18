Российское судно "Кузьма Минин" удалось снять с мели у берегов Корнуолла

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Британские буксиры сняли с мели российское судно "Кузьма Минин" близ берегов Корнуолла, передает во вторник телеканал Sky News.

"Судно сейчас спокойно направляется в открытое море от побережья Фалмута, для береговой охраны это большое облегчение", - передает с места событий репортер Sky News.

Отмечается, что операция по снятию российского сухогруза с мели проходила в "ужасных погодных условиях".

Ранее во вторник сообщалось, что российское грузовое судно "Кузьма Минин" водоизмещением 16 тысяч тонн село на мель близ берегов английского графства Корнуолл, в районе пряжа Джиллингвейс в портовом городе Фалмут. Инцидент произошел около 05:40 по местному времени (08:40 по Москве). На борту судна находится 18 моряков, груза нет.