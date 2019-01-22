Британские портовые службы сочли сухогруз "Кузьма Минин" опасным для моряков и других судов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Портовые службы Великобритании нашли нарушения на борту задержанного российского судна "Кузьма Минин", сообщает Российский профсоюз моряков.

"Инспекция государственного портового контроля (Port State Control, PSC) выявила на борту множество нарушений на предмет несоответствия требованиям Конвенции о труде в морском судоходстве", - сообщает профсоюз.

Кроме того, контролирующие органы выяснили, что у сухогруза истек срок действия свидетельства о соответствии трудовых норм в морском судоходстве и трудовых договоров моряков.

"Проверка PSC выявила также проблемы с продовольствием, просроченными медикаментами, а также неработающий гирокомпас и спасательное оборудование (шлюпки и надувные плоты) в очень плохом состоянии", - отмечают в профсоюзе.

Портовые службы пришли к выводу, что такие нарушения вкупе представляют угрозу для моряков и безопасности мореплавания.

В профсоюзе также сообщают со ссылкой на председателя профкома первичной профсоюзной организации Мурманского морского пароходства (ММП) Наталью Польскую, что руководство пароходства работает над устранением выявленных PSC нарушений.

По данным системы Marine traffic, "Кузьма Минин" продолжает находиться в британском порту Фалмут.

В конце декабря российское судно село на мель районе бухты Фалмут в Великобритании. 17 января "Кузьма Минин" был арестован за долги. Судно не сможет покинуть страну до их погашения.