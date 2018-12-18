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Британские буксиры начали снимать с мели российское судно "Кузьма Минин"

Есть обновление от 17:32

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Британские буксировочные суда во вторник приступили к снятию с мели российского грузового судна "Кузьма Минин" близ берегов Корнуолла, свидетельствуют данные международных служб мониторинга движения судов.

Материалы указывают на то, что буксиры разворачивают российский сухогруз.

Ранее во вторник сообщалось, что российское грузовое судно "Кузьма Минин" село на мель близ берегов английского графства Корнуолл.

Судно водоизмещением 16 тысяч тонн село на мель в районе пряжа Джиллингвейс в портовом городе Фалмут около 05:40 по местному времени (08:40 по Москве). На борту судна находятся 18 моряков, груза нет.

Как сообщалось, прибывшие на место происшествия буксиры откладывали спасательную операцию из-за сложных метеоусловий.

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Теги: Великобритания, Кузьма Минин

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