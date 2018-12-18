Снятие с мели "Кузьмы Минина" у британских берегов отложили из-за непогоды

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Буксировочные суда прибыли для снятия с мели российского грузового судна "Кузьма Минин" близ берегов британского Корнуолла, однако пока не могут приступить к операции, свидетельствуют данные международных служб мониторинга движения судов.

Вблизи российского судна в настоящее время находятся три буксировочных судна, а также катер спасателей. Кроме того, в район инцидента прибыли два лоцманских судна.

В то же время, агентство по морской и береговой охране Великобритании сообщает, что с учетом сложных метеоусловий в попытка снять судно с мели состоится лишь позже во вторник.

Береговая охрана отмечает, что в районе проведения операции начался шторм, скорость ветра составляет порядка 100 км/ч. На видео, опубликованном агентством, видно, что судно находится недалеко от берега, в море наблюдается сильное волнение.

Ранее сообщалось, что российское грузовое судно "Кузьма Минин" село на мель близ берегов английского графства Корнуолл.

Судно водоизмещением 16 тыс. тонн село на мель в районе пряжа Джиллингвейс в портовом городе Фалмут около 5:40 по местному времени (8:40 по московскому). На борту судна находится 18 моряков, груза нет.