Российское торговое судно село на мель у британских берегов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Российское грузовое судно село на мель близ берегов английского графства Корнуолл, сообщает во вторник "Би-Би-Си".
Судно водоизмещением 16 тыс. тонн село на мель в районе пряжа Джиллингвейс в портовом городе Фалмут около 5:40 по местному времени (8:40 мск).
По данным телеканала, речь идет о судне "Кузьма Минин".
Russian cargo ship runs aground off Cornwall beach, or Rusty Rusky beaches at dusky... or not. #russian #joke #cornwall #Russianboatpeople pic.twitter.com/VTBGLROMqC— Mr James (@Jamersthoughts) 18 декабря 2018 г.
Газета Daily Mirror сообщает, судно вышло из нидерландского порта Тернёзен. По его данным, на борту находятся 18 моряков. Груза нет.
В британской береговой охране готовятся к тому, чтобы снять судно с мели.