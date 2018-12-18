В мире

Российское торговое судно село на мель у британских берегов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Российское грузовое судно село на мель близ берегов английского графства Корнуолл, сообщает во вторник "Би-Би-Си".

Судно водоизмещением 16 тыс. тонн село на мель в районе пряжа Джиллингвейс в портовом городе Фалмут около 5:40 по местному времени (8:40 мск).

По данным телеканала, речь идет о судне "Кузьма Минин".

Газета Daily Mirror сообщает, судно вышло из нидерландского порта Тернёзен. По его данным, на борту находятся 18 моряков. Груза нет.

В британской береговой охране готовятся к тому, чтобы снять судно с мели.

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